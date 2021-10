Wanderer verfolgte Gämse: In Felswand übernachtet

Seine Neugier auf Gämsen hat einem 26-jährigen Franzosen am Krippenstein in Obertraun (Bezirk Gmunden) eine kalte Nacht in einer Felswand beschert. Der Mann war am Montagnachmittag zur Aussichtsplattform „5 Fingers“ gewandert. Als er eine Gämse sah, folgte er ihr ins weglose, felsige Gelände, um das Tier genauer zu beobachten. Als es dunkel geworden war, saß er in einer Felswand fest. Ein Notarzthubschrauber flog den leicht Verletzten am Dienstag bei Tagesanbruch ins Tal.