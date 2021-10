42-Jähriger ging in der Nacht auf Ehefrau los

Ein 42-jähriger aus dem Bezirk Perg begab sich am Montag um Mitternacht trotz einstweiliger Verfügung zu der Wohnung seiner 30-jährigen Ehefrau im Bezirk Linz-Land. Obwohl seine Frau ihn abwies, verschaffte er sich Zutritt. In weiterer Folge kam es zu einer verbalen Streiterei, welche in eine Rauferei ausartete. Durch den Angriff wurde die 30-Jährige leicht verletzt.