Mord an 17-jähriger ist seit 35 Jahren ungeklärt

Die junge Frau, die eine Bürokauffrau-Lehre absolvierte, brach am 12. November 1986 um 6.40 Uhr zu Fuß von ihrem Elternhaus auf, um mit dem Bus um 6.45 Uhr zu ihrem Arbeitsplatz in Attnang-Puchheim zu fahren. Doch den Autobus bestieg sie nicht, sie verschwand auf dem nur knapp 200 Meter langen Fußweg zur Haltestelle spurlos. Zehn Tage später wurde ihre teilweise entkleidete Leiche in Plastikplanen eingewickelt an einer seichten Stelle im Mondsee gefunden. Die Untersuchung durch die Gerichtsmedizin ergab, dass sie rund zwei Stunden nach ihrem Verschwinden erwürgt worden war. Weil der Körper der Toten aber noch gut erhalten war, ging man davon aus, dass er erst drei Tage zuvor an den Auffindungsort gebracht worden sei. In den Tagen dazwischen dürfte er an einem kühlen aber bis heute unbekannten Ort „zwischengelagert“ worden sein. An den grünen Planen fanden sich Spuren von Heu und anderem, die auf einen Stadel, eine Scheune oder Garage schließen lassen.