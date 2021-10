Bei Köhn gibt es noch Luft nach oben

Beim Blick auf die Statistiken wird einem vor lauter Superlativen und neuer Bestwerten leicht schwindelig: Ungeschlagener Leader in der Königsklasse in Gruppe G und in der Liga. Wo die Abwehr zuletzt mit ebenfalls nur sieben Gegentoren 2006/07 unter Defensiv-Apostel Trapattoni derart sicher gestanden ist. 34 Punkte zum aktuellen Zeitpunkt? Elf Zähler Polster auf den ersten Jäger, 16 auf Dritten? Hat’s noch nie gegeben. In 19 Pflichtspielen maximal einen Gegentreffer hinnehmen müssen? Novum!