„Jeden Tag können Ausreise-Kontrollen folgen“

Wie berichtet gab es in Radstadt durch eine Hochzeit und einen Senioren-Ausflug einen Anstieg. In Ebenau dagegen war es „ein klassischer Volksschul-Cluster“, so Ortschef Johannes Fürstaller (ÖVP). Noch am Sonntag vor einer Woche hat es nur einen einzigen Fall in Ebenau gegeben, jetzt sind es ein paar Dutzend. Diese seien aber unter Kontrolle, erklärt der Bürgermeister: „Wir sollten jetzt Ruhe bewahren und nicht noch Öl ins Feuer gießen.“