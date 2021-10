Equal Pay Day ++ Ed Sheeran positiv

Der 26. Oktober ist ein Feiertag - der 25. Oktober ist aber ein weniger rühmlicher Tag: Der Equal Pay Day. Wir schauen uns an, was das ist und warum er für uns alle ein Warnsignal sein sollte. Außerdem: Ed Sheeran hat Corona, Roboter arbeiten in einem Restaurant in Oberösterreich und am Ende der Sendung gibt es noch süßen aber auch sehr verrückten Hunde-Content aus New York. Das und mehr in der aktuellen Ausgabe vom „Push“-Magazin, heute mit Jakob Glanzner.