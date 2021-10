Neuer Ausschuss, alte Frage: Verfassungskonform?

„Für mich ist das, was hier die Opposition vorhat, nach juristischer Prüfung wasserdicht“, sagt Verfassungsrechtsprofessor Heinz Mayer. Auch Kollege Udo Skezulics ist dieser Ansicht: „Der ÖVP-Korruptions-Antrag von SPÖ, FPÖ und NEOS ist strukturell mit dem Antrag zum Ibiza-Ausschuss vergleichbar. Es gibt eine inhaltliche Verbindung zur mutmaßlichen Vorteilsgewährung an ÖVP-nahe Personen und Institutionen.“ Dass Vorgänge und Stoßrichtungen zum Teil noch nicht ganz scharf abgegrenzt seien, liege in der Natur der Sache. „Die Konkretisierung kann erst im U-Ausschuss erfolgen.“