Großeinsatz bei Wohnungsbrand in Wien

Ein Wohnungsbrand in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten hat am Sonntagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Berufsrettung gesorgt. 18 Personen wurden notfallmedizinisch betreut, sieben von ihnen mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, berichtete Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung.