Festnahme nach Überfall auf Taxi-Lenkerin

Der Raubüberfall auf eine 53-jährige Taxifahrerin am vergangenen Mittwoch in der Stadt Salzburg ist laut Polizei geklärt. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde nach der Auswertung von Spuren und Videoaufnahmen am Freitag in seiner Wohnung in Salzburg festgenommen. Beamte fanden bei dem Iraker Kleidungsstücke, die der Täter bei dem Überfall getragen hatte. Der Beschuldigte hat die Tat bestritten. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.