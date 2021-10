Paragleiter (22) stürzt im Stubaital auf Acker ab

Mit Helikopter in Klinik

450 Meter abseits des eigentlichen Landeplatzes stürzte der Italiener daraufhin ab. Er schlug auf einem Acker am Boden auf und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.