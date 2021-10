Corona-Stufenplan trifft auf Skepsis und Sorgen

Dem von der Regierung präsentierten Ausbau des „Stufenplans“ (die „Krone“ hat berichtet) steht man in Salzburg nicht generell abgeneigt gegenüber. Eine gewisse Skepsis ist aus den betroffenen Branchen aber zu vernehmen. Ernst Pühringer, Gastronom und Salzburgs Wirtesprecher, sagt: „Es ist gut, dass es eine Perspektive für den Herbst gibt. Wir wissen jetzt zumindest, was wann gelten soll.“ Es gebe nun immerhin ganz klare Vorgaben, was bei welchem Wert passieren wird und das sei gut für die Planbarkeit.