Bunte Gruppe will sich ihren Wohn-Traum erfüllen

Während sich viele nach den eigenen vier Wänden samt Garten sehnen, gibt es 29 Salzburger, deren Traum genau in die andere Richtung geht. Konkret wünschen sie sich ein großes Haus, indem zwar jeder seine eigene Wohnung hat, es aber trotzdem geteilte Räume und somit ein Gemeinschaftsleben gibt. „Wir wollen Wohnraum in oder nahe der Stadt Salzburg schaffen. Für Groß und Klein, Jung und Alt zusammen“, erzählt Vereinsobmann Erich Rattensberger. So soll es etwa eine große Küche oder eine Werkstatt geben, die dann gemeinsam benutzt werden.