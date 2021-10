Urlauber auf Piste kollidiert - erheblich verletzt

Am Rettenbachferner in Sölden in Tirol wird an diesem Wochenende der Weltcup-Auftakt gefeiert. Aber auch abseits der Rennstrecke tummeln sich im Ötztaler Gletscherskigebiet bereits einige Wintersportler. Für zwei Gäste (34 und 65) endete am Samstag der Skitag im Krankenhaus.