PKW-Lenker (19) griff in heißen Zigarettenanzünder

Neben der Verbrennung am Zeigefinger wurde der Unfallverursacher durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, der LKW-Fahrer blieb unversehrt. Am PKW entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand lediglich leichter Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Der gesamte Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf ungefähr 8000 Euro.