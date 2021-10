Entscheidung zum Garagen-Ausbau naht

Allerdings hat die Landesumweltanwaltschaft gegen die naturschutzrechtliche Bewilligung des Magistrats Einspruch erhoben. Über dieses Rechtsmittel wird nun am 16. November am Landesverwaltungsgericht verhandelt. Ob in dieser Verhandlung bereits eine Entscheidung fällt, ist unsicher, angesichts der Anhörung von Zeugen aber eher unwahrscheinlich.