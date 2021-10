Haslauer mit 99,77% zum ÖVP-Landesobmann gewählt

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist beim 40. Landeskongress der Salzburger Volkspartei mit 99,77 Prozent der Stimmen erneut zum Landesobmann gewählt worden. 434 Delgierte nahm an der Veranstaltung in St. Johann am Freitagnachmittag teil. Haslauer appelierte an die Einigkeit der Partei, gerade rund um die Chat-Affäre von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die Volkspartei in Österreich als starke politische Mitte dürfe nicht zerschlagen werden.