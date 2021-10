Senior sperrt Dieb im Schlafzimmer ein

Sichtlich überrascht war der 82-Jährige, als ihm das Diebes-Trio am Donnerstagnachmittag gegenüberstand. Die drei Täter konnten unbemerkt durch eine unverschlossene Tür in das Haus in Salzburg-Gneis eindringen und bereicherten sich mit Schmuck im fünfstelligen Euro-Bereich. Auch wenn die offene Tür ein leichtes Spiel war: Mithilfe eines Nachbarn konnten die zwei rumänischen Komplizinnen (26 und 29) mitsamt einem Teil der Beute gefasst werden. Vom Geflüchteten aus dem Schlafzimmer fehlt jedoch bisher jede Spur.