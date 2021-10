Salzburger Siegesrausch ++ Rapid zurück im Rennen

Dieses Mal in der großen Krone Fußball-Show: Die Salzburger sind in der Champions League einfach nicht zu stoppen und bauen die Tabellenführung aus, Rapid zeigt hingegen Kampfgeist und schreibt zum ersten Mal in der Europa League Saison an und der LASK unterstreicht seine Ambitionen in der Conference League. Hinzu kommen Spitzenspiele aus der Champions League wie PSG gegen Leipzig oder Atletico Madrid gegen den FC Liverpool. Experte Michael Konsel spricht mit Moderator Martin Grasl wieder über geile Spiele und freut sich über die österreichischen Erfolge.