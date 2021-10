Trotz Einbußen sind Bauern großteils zufrieden

Bauern reagieren auf Klimawandel

Solche Frostschäden an Bäumen sind offenbar seit den 60ern nicht mehr vorgekommen. Doch die Bauern reagieren: „Wir wollen die flächendeckende Landwirtschaft aufrechterhalten. Am Markt tun sich auch Chancen auf, transparent zu produzieren. Am Ende hat es der Kunde selbst in der Hand“, sagte LK-Präsident Josef Hechenberger, der sich erfreut darüber zeigt, dass den Tirolern Regionalität und Nachhaltigkeit zunehmend wichtig sind.