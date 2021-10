„Pipelino“ bedient & begeistert Tankstellen-Kunden

Sehr beeindruckt zeigen sich auch Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger beim Betriebsbesuch in Gmünd. „Zu sehen, wie groß die Einsatzmöglichkeiten für den kleinen Roboter sind, ist absolut beeindruckend. Es zeigt, wie kreative und innovative Ideen dazu beitragen, den entscheidenden Schritt voraus zu sein“, so Ecker. Und Danninger weiter: „Hinter seinem kindlichen Aussehen verbirgt sich jede Menge Technologie. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, welche Innovationskraft in unseren Unternehmen steckt und wie sie die Chancen der Digitalisierung nutzen. Als Land Niederösterreich sorgen wir für beste Rahmenbedingungen und Unterstützung. Angefangen bei unseren Technopolen bis hin zum Haus der Digitalisierung in Tulln.“