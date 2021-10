Gruber: „Einzigartige Einblicke in unseren Kosmos“

Seit 30 Jahren befindet sich das Hubble Space Telescope nun schon in der Erdumlaufbahn. Seine innovative Technik erlaubt es uns spektakuläre Bilder aus dem All zu sehen, die wir so sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Werner Gruber, Physiker und Direktor des Zeiss Planetariums der Stadt Wien und Astrophysiker Dr. Werner Wolfgang Weiss erzählen bei der Show-Premiere im Planetarium was dieses Weltraumteleskop so besonders macht. Ab 3. November ist die spannende Show im Planetarium zu sehen.