Meet & Greet mit Klammer und Filmstars gewinnen!

Mit „Klammer - Chasing the Line“ kommt die Geschichte rund um das legendäre Olympia-Gold 1976 als spannender Ski-Krimi ab 28. Oktober in die Kinos - und „Krone“-Leser in Wien haben jetzt noch die einmalige Chance, vor der Premiere am 27. Oktober die Stars und Ihre Vorbilder zu treffen. krone.at verlost ein Meet & Greet mit Franz & Eva Klammer, den Schauspielern Julian Waldner, Valerie Huber und Regisseur Andreas Schmied!