Sturm: Keine Vorwürfe an den großen Unglücksraben

Wieder einmal war für Sturm Graz eine engagierte Leistung in der Europa League zu wenig. Die Grazer kassierten am Donnerstag eine 0:1-Heimniederlage gegen Real Sociedad und warten damit in der Gruppe B nach drei Runden noch immer auf einen Punktgewinn. Diesmal kam man einem Erfolgserlebnis wohl so nahe wie nie zuvor in der laufenden Gruppenphase, doch in der entscheidenden Situation des Spiels fehlte auch das Glück. Unglücksrabe Jörg Siebenhandl machte man keine Vorwürfe.