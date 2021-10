Rapid: Nach so einer Nacht haben alle gelechzt

War es das Flutlicht, die hitzige Atmosphäre oder eine Standpauke von Didi Kühbauer? Egal. Nach so einer Nacht haben bei Rapid alle gelechzt. Vor allem nach dem Negativrekord in der Liga, dem blamablen 1:1 in Klagenfurt ohne (Tor-) Gier, der richtigen Mentalität. Gestern gab Rapid mit dem 2:1 gegen Dinamo Zagreb die perfekte Antwort. Weil der geforderte Mut zu sehen war. Etwa bei Kelvin Arase, als er das 1:0 frech vorbereitete. Oder bei Marco Grüll, der im 22. Pflichtspiel für Rapid sein zehntes Tor erzielte - eine starke Quote. Und wie alle nach der Pause konzentriert das eigene Tor verteidigten. Geschlossen stark.