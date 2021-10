Ein Drahtseilakt für die Friseursalons

Auch die St. Johanner Friseurin Verena Steinwender verlor bereits in der letzten Ballsaison Umsätze. Fakt ist, dass dies in diesem Jahr nicht besser zu sein scheint. „Vor der Pandemie kamen an den Wochenenden zwei bis drei Schülerinnen zu mir. In diesem Jahr aber habe ich noch keine Anfragen bekommen“, sagt Steinwender. Auch bei Kollegen sehe die Lage nicht anders aus.