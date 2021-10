Gewinnen Sie Tickets für eine Online Cooking Class

Besonders angetan hat es uns das Thai-Curry in gelb, grün oder rot. Ob vegan, mit Fisch oder Fleisch, es passt zu jeder Tages- und Jahreszeit. Für authentischen Geschmack muss man allerdings nicht in den Flieger steigen und nach Bangkok reisen. Mit den richtigen Zutaten und dem passenden Know-How werden Herr und Frau Österreicher selbst zu Chef Nooror. Zu welchen Marken man greifen sollte und worauf man beim Kochen achten muss, zeigt eine Online Cooking Class mit den Curry Pasten von Blue Elephant, Roi Thai Kokosmilch, Everest Reis & Co.