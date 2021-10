Microtouch Titanium Special Edition gewinnen!

Microtouch Titanium Trim: DIY-Frisur – so einfach wie Kämmen

Das absolute Highlight der neuen Produktlinie ist der Haarstyler und Bodytrimmer Microtouch Titanium Trim. Denn er schneidet, trimmt und stylt spielend leicht individuelle Frisuren, Gesichts- und Körperhaar. Haare schneiden kann man Dank der seitlichen Klingen ab sofort einfach in Eigenregie und allein – so einfach wie kämmen. Die titanbeschichtete, berührungssichere Edelstahlklinge sorgt dabei für optimale Ergebnisse. Durch die fünf Trimmaufsätze können unterschiedlichste Haarlängen und -styles geformt werden. Ein Teleskopgriff für schwer erreichbare Stellen, kabelloser Akku und sein leichtes Gewicht machen den Microtouch Titanium Trim auch zu einem perfekten Partner auf Reisen. Dabei eignet sich die Produktneuheit für Links- und Rechtshänder.