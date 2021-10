Holen Sie sich jetzt Ihre Gratis-Jahresvignette!

So können Sie teilnehmen!

Jeder Leser kann ab sofort online bis Montag, 15. November, 10 Uhr am „Krone“-Vignettenbingo teilnehmen! Einfach dem Link hier folgen und die Chance auf Ihr Gratis-Exemplar nutzen. Was Sie dazu brauchen? Nur ein wenig Glück und Ihr Kennzeichen.



Ab Sonntag, 7. November, veröffentlichen wir dann jeden Tag bis einschließlich 16. November 100 Kennzeichen, die jeweils eine Jahres-Vignette gewonnen haben. Alle Gewinner finden Sie auf krone.at/vignettenbingo.



Vielleicht ist auch Ihres dabei? Wenn ja, dann greifen Sie schnell zum Telefon und melden Ihren Gewinn unter der Gratishotline 0800 31 16 56 an oder online unter www.service.krone.at/bingo.



Nach Überprüfung Ihrer Daten bekommen Sie eine gratis Pkw-Jahresvignette oder einen Gutschein für die digitale Variante ab Verfügbarkeit - spätestens bis 31. 1. 2022 kostenfrei zugestellt.



Wir wünschen viel Glück und gute Fahrt!