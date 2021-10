Champions League: Salzburg winkt Millionen-Regen

Denn ein Aufstieg würde mit zusätzlichen 9,6 Mio. Euro vergütet werden, bereits jetzt haben die Salzburger in der Gruppe 6,53 Mio. an Punkteprämien eingespielt. Das nächste Spiel steigt schon am Dienstag in zwei Wochen erneut gegen Wolfsburg - auswärts in der Autostadt. Und passiert bis dahin kein Wunder, wird der VW-Werkclub auch in der Fremde in Reichweite sein.