Kurzurlaub „Top of Austria“ gewinnen

Mit 3798 Metern ist der Großglockner der höchste Berg Österreichs und gleichzeitig das sogenannte „Dach Österreichs“. Entlang des Berges führt die weltberühmte Großglockner Hochalpenstraße. Frische Luft, eine kilometerweite Aussicht und das alles am höchsten Berg Österreichs. Das Panoramahotel Lärchenhof**** in Heiligenblut am Fuße des Großglockners lädt Sie auf ein Abenteuer der höchsten Klasse ein.