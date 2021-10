Stufenplan nur zur Orientierung

Was aber klar ist: Regionale Maßnahmen werden auch in Zukunft das Mittel der Wahl zur Pandemiebekämpfung bleiben. „Der Covid-Stufenplan vom Bund dient als Orientierungshilfe, es gibt jedoch viele Faktoren, die man berücksichtigen muss“, heißt es aus dem Büro Haslauer. So ist nicht nur die Inzidenz oder die Durchimpfungsrate der jeweiligen Gemeinde ein Thema, sondern beispielsweise auch, ob es im jeweiligen Ort Schulen gibt oder nicht. „Oder ob viele Pendler täglich aus dem Ort herausfahren müssten“, heißt es. So würde sich die Ansteckungsgefahr nämlich erhöhen.