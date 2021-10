Sturm gegen Real Sociedad: Hohe Staugefahr in Graz

Auch wenn die späte Beginnzeit (21 Uhr) der Verkehrssituation entgegenkommt, ist mit Einschränkungen und Staus zu rechnen. Steirische und spanische Fangruppen dürften wieder von der Innenstadt über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Richtung Stadtion ziehen - wahrscheinlich am späteren Nachmittag oder am frühen Abend.