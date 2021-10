„Halloween Kills“: Michael Myers ist unkaputtbar

Seine Maske ist kein Schutz vor virusbelasteten Aerosolen, nein, das hässliche Gummiding kaschiert vielmehr die Fratze eines Serienkillers, der nicht totzukriegen ist. Seit 1978 geistern Michael Myers mordend über die Leinwand. Zuletzt hatte Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), die Myers erste Mordserie überlebt hatte, gehofft, ihm den Garaus gemacht zu haben, indem sie ihn in Panik in den Keller sperrte und ihr Haus in Brand steckte.