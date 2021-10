Acht von zehn Pflegern sind depressiv

Alarmstufe Rot im Wiener Gesundheitswesen. Jeder zweite Pfleger im Krankenhaus denkt ernsthaft darüber nach, seinen Job an den Nagel zu hängen. Warum, das zeigt eine neue Studie: Durch Überbelastung (Corona-Schichten & Co.) leiden acht von zehn Beschäftigten an einer Depression. Zumindest an einer leichten. Fast die Hälfte der Belegschaft hat zudem Angstzustände und Schlafstörungen. Wenn auch nur ein Teil davon kündigt, steht das Wiener Spitalswesen vor dem Kollaps. Mehr noch: Bis 2030 werden zusätzlich 76.000 Kräfte gebraucht. Was nötig ist, um den drohenden Zusammenbruch doch noch abzuwenden, lesen Sie heute in ihrer „Krone“ sowie auf krone.at.