Finne im Anflug - Eisbären gelingt Transfercoup

Der Center, der in seiner Heimat in Ilves ausgebildet wurde, blickte auf eine stattliche Bilanz zurück. Sein Debüt im Erwachsenen-Hockey gab Rajala 2008 in der zweiten finnischen Liga fürs Suomi U20-Team, ehe ihm 2009 der Sprung zu Erstligist Lukko gelang. Bis zur Saison 2015/16 bestritt Rajala 132 Spiele in der ersten Liga, dazu 198 in der zweiten.