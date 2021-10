Über 100 Anzeigen im Flach- und Tennengau

In der Nacht auf Mittwoch verlagerte sich der Kontrollschwerpunkt in den Tennengau. Hier mussten drei Einheimischen, einem 49-Jährigen mit 0,92 Promille, einem 36-Jährigen mit 0,96 Promille und einem weiteren 49-Jährigen mit 1,10 Promille die Führerscheine an Ort und Stelle entzogen und die Weiterfahrt untersagt werden. Über 150 Lenker wurden zum Alkotest, sechs Lenker zum Suchtmittelschnelltests aufgefordert, die alle negativ verliefen. Letztlich stellten die Polizisten 15 Organmandate aus, erstatteten zwei Anzeigen an die zuständigen Behörden und stellten bei einem Fahrzeug den Antrag auf eine besondere Überprüfung. Die mit allen Kontrollen einhergehenden Kontrollen der Covid19-Schutzmaßnahmen ergaben keine Beanstandungen.