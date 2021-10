Entlarvende Worte beim Notruf

„Bitte, ich wollte gerade meine Frau umbringen. Sie war so blöd, da hab ich mich nicht mehr hinausgesehen.“ Dies sagte der Angeklagte beim Notruf nach dem blutigen Vorfall am 23. April 2021 in einer Wohnung in Zell am See. Danach hat er sogar die Tatwaffe abgewaschen: „Reflexartig“, wie er im Landesgericht meint. Das Gesagte gegenüber der Rettung sei aber nur Blödsinn gewesen: „Ich war so durcheinander.“ Es müsse anders gelaufen sein, glaubt der 41-Jährige an eine Selbstverletzung seiner Frau – oder sogar an einen Dritten. „Ich war es nicht“, ist der Angeklagte überzeugt.