Kontrollen ab sofort in drei Tennengauer Gemeinden

Bereits seit Wochenbeginn gelten die Ausreisekontrollen in St. Koloman. An drei Ortseinfahrten steht die Polizei – die Kontrollen werden schon langsam zur Routine. Am 31. Oktober sollen die Beschränkungen auslaufen, sofern die Covid-Fallzahlen bis dahin deutlich gesunken sind. Stand Montag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 1178. Und: St. Koloman hat immer noch die schlechteste Impfquote in ganz Salzburg.