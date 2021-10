„Venom 2“: Tolle Packages zum Marvel-Hit gewinnen!

Tricktechnik-Profi und „Gollum“-Darsteller Andy Serkis am Regiestuhl

Regie führt diesmal der Tricktechnik-erfahrene Andy Serkis. Serkis ist der ganzen Welt als jener Mann bekannt, der der tragischen Figur des Gollum in den Oscar-prämierten „Herr der Ringe“-Filmen gefühlsecht Leben einhauchte. Seither hat Andy Serkis vor (zuletzt etwa als Ulysses Klaue in „Black Panther“ und bald als neuer Butler Alfred in „The Batman“) und auch hinter der Kamera („Mogli: Legende des Dschungels“, „Solange ich atme“) in Hollywood sein Können mehrfach unter Beweis gestellt, bevor er sich jetzt an seine erste Comic-Verfilmung wagte.