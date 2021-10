Salzburger Gemeinden hinken beim Impfen hinterher

Im Tennengau ist teils jeder Zweite ungeimpft

In St. Koloman, wo bereits seit Montag Ausfahrtsbeschränkungen gelten, sind gerade einmal 40,5 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. So auch in den Gemeinden Krispl und Scheffau, wo sich bisher nicht einmal jeder Zweite immunisieren hat lassen. Die Nase vorne haben beim Impfen hingegen die Gemeinden im Innergebirg. In Dienten ist nur noch ein Viertel der Bevölkerung ungeimpft.