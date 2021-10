Eklige Seite des Trainergeschäfts kennengelernt

Turbulente Wochen hat Alexander Pilaj hinter sich. Am 1. Oktober saß der 30-Jährige noch bei Oberndorf in der 2. Landesliga Nord auf der Trainerbank. Vor zwei Tagen war er in der 2. Klasse für Taxham aktiv. Jedoch nicht als Coach, sondern als Spieler. „Mein bester Freund Rudolf Glavan hat mich gefragt, ob ich aushelfen kann“, erzählt Alex, der beim 6:1-Sieg gegen die 1b von Hallwang sogar ein Tor erzielen konnte.