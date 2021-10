Auffahrunfall auf der Mattseer Landestraße

Der Beifahrer der 24-Jährigen wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt und musste durch den Rettungsdienst in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht werden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Die Mattseer Landesstraße war wegen des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten für circa eine Stunde nur einspurig befahrbar.