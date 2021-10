Bahnstrecke am Pass Lueg am Wochenende gesperrt

Wie die Bundesbahnen mitteilten, waren bei Routinekontrollen Felsen entdeckt worden, die dringend gesichert werden müssen. Spezialisten werden dazu in der rund 400 Meter hohen Wand präventiv Fels und Gestein entfernen. Um die Zeit der Sperre so effizient wie möglich zu nutzen, werden gleichzeitig Arbeiten an den Gleisen und Inspektionen im Tunnel durchgeführt. So werden etwa an besonders beanspruchten Stellen Schienen ausgetauscht oder Grünschnitt- und Mulcharbeiten erledigt.