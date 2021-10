Großarler Jägerball international in den Medien

Spätestens seit dem Wochenende ist es kein Geheimnis mehr - Jagdreisen ins Ausland sind bei Salzburgs Jägern offensichtlich beliebt. „Diese Reisen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, sagt auch Reinhard Laggner, österreichischer Honorarkonsul in Namibia. „Das ist Schönreden“, sagt Nadja Michler von PETA. „Lediglich drei Prozent der Einnahmen aus Trophäen-Jagden in Afrika kommen bei der Bevölkerung vor Ort an“. Außerdem seien Einnahmen aus dem Lebend-Tier-Tourismus in Afrika weitaus höher und bedeutender zu beziffern, als jene aus der Jagd", so Michler weiter.