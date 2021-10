Liebe Leserinnen, liebe Leser, haben Sie schon die ersten Weihnachtsgeschenke gekauft oder gehören Sie eher zu den Last-Minute-Käufern? Letztere dürften in diesem Jahr ins Schwitzen geraten, denn aufgrund von Lieferengpässe in nahezu allen Branchen könnte es schwer werden, das passende Geschenk rechtzeitig zu ergattern. „Krone“-Mitarbeiter Philipp Vondrak hat bei Michael Tagwerker, Obmann der Sparte Handel, und in den Geschäften nach den Gründen gefragt. Neben hohen Transport- und Rohstoffpreisen sind auch Faktoren wie Personalmangel ein Thema. Neue Ideen, wie Fachkräfte aus dem Ausland für das Ländle begeistert werden können, gibt es seitens der IV. Präsident Martin Ohneberg wünscht sich eine Internationale Schule. Diesbezüglich werde es demnächst Gespräche mit den Zuständigen der Bildungseinrichtungen geben. Nicht sehr ergebniserreich verliefen die bisherigen Gespräche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Metallerbranche. Arbeitnehmer wollen demnächst zusammentreffen, um sich für Kampfmaßnahmen zu rüsten. Dies und weitere Themen finden Sie wie gewohnt in der heutigen Printausgabe der „Krone“ oder auch online. Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen