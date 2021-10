Internationale Schule in Vorarlberg gefordert

Für IV-Präsident Martin Ohneberg ist die Sache ganz klar: Aus seiner Sicht braucht Vorarlberg eine internationale Schule. Eine von der IV und der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebene Studie jedenfalls kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf an einem solchen Bildungsangebot durchaus gegeben ist. Profitieren würden einerseits international vernetzte Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland einstellen. Andererseits könnten auch Vorarlberger, die an längerfristigen Auslandsaufenthalten interessiert sind, ihre Kids an eine internationale Schule schicken.