Drei private Lerngruppen in Tirol angezeigt

Schon vor Schulbeginn zehn Verbote

Die Tiroler Bildungsdirektion bestätigte außerdem, dass bereits vor Beginn des Schuljahres der häusliche Unterricht in zehn Fällen untersagt wurde, weil befürchtet wurde, dass er in Gruppen stattfinden würde. In diesen Fällen hätten die Eltern das Verbot aber erfolgreich beim Bundesverwaltungsgericht bekämpft. Es sei nicht erwiesen gewesen, wo der Unterricht stattfinden würde.