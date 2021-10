Kennzeichendieb im Unterland ausgeforscht

Umfangreiche Ermittlungen von Beamten der Polizeiinspektion St. Johann in Tirol entlarvten den mutmaßlichen Täter, der in einer Einvernahme schließlich zugab, die Nummerntafeln gestohlen zu haben. Er habe, so seine Angaben, aus Frust gehandelt und die gestohlenen Kennzeichen in Bäche in der Nähe geworfen.