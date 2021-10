Mit der „Krone“ zu regionalen Genussboxen

Das Besondere an dem Online-Shop: Videk führt nur Produkte aus dem Südburgenland, die von kleinen und mittelgroßen Produzenten mit viel Sorgfalt hergestellt werden. „ Eine Win-win-Situation für Produzenten und Konsumenten, die gesunde Produkte regional ver- und einkaufen möchten“, so Gründerin und Geschäftsführerin Cathrin Maria Marth. Mittlerweile verschicken die beiden Jungunternehmer ihre Spezialitäten aus ihrer Heimat in ganz Österreich und nach Deutschland.