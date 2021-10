Mit Gillette in den Movember starten und gewinnen!

Im Rahmen einer repräsentativen YouGov-Studie im Auftrag von Gillette und Movember wurden im August 2021 in der DACH-Region online über 2.000 Männer ab 18 Jahren befragt. Die Studie offenbart, dass 4 von 10 befragten Österreichern glauben, dass Männer nicht unbefangen über Gesundheitsthemen sprechen können. Am häufigsten teilen Männer ihre mentalen oder körperlichen Beschwerden ihren Partner:innen mit. Mehr als zwei Drittel (67%) der befragten heimischen Männer wünschen sich jedoch eine offenere und ehrliche Kommunikation in Bezug auf Gesundheitsthemen in ihrem Freundeskreis.